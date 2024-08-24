ПАТ "Укрнафта" звернулася до Благодійного фонду "Охматдит — здорове дитинство" з проханням повернути благодійний внесок у розмірі 5 млн гривень, який був наданий для відбудови дитячої лікарні після обстрілу 8 липня.

Про це йдеться в листі компанії, який оприлюднив керівник благодійного фонду Євген Вембер.

ПАТ “Укрнафта” планує стати благодійником для дитячої лікарні “Охматдит”, але лише після завершення перевірок правоохоронних органів та Міністерства охорони здоров’я.

Команда благодійного фонду “Охматдит — здорове дитинство” очікує на зустріч з Міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком та новою Громадською радою, сподіваючись на швидке знаходження законного механізму для перерахунку коштів на відновлення лікарні.

“В листі (від Укрнафти) йдеться, що кошти, які спрямовані на конкретні цілі, не можуть бути перераховані на казначейський рахунок лікарні без будь-якого цільового призначення”, — пояснює Вембер.

Загальна сума зібраних коштів для відновлення Охматдиту становить близько 1,6 млрд грн, і жодної копійки коштів з рахунків, на які відбувався збір, не витрачено.