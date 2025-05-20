Акціонерне товариство “Укроборонпром” уклало важливий Меморандум про співпрацю з бельгійською компанією KNDS Belgium SA. Цю інформацію підтвердила пресслужба Укроборонпрому.

У рамках угоди планується спільна розробка та виробництво боєприпасів середнього калібру. Ці боєприпаси призначені для використання в автоматичних гарматах, що дозволяє ефективно уражати живу силу, легку бронетехніку та низьколетючі повітряні цілі.

Генеральний директор Укроборонпрому Олег Гуляк зазначив, що компанія активно розширює свою міжнародну співпрацю, шукаючи нові можливості для взаємодії. Це, за його словами, сприяє зміцненню обороноздатності України та інтеграції в глобальну оборонну промисловість країн НАТО.

KNDS Belgium відома у світі як провідний розробник і виробник різноманітних боєприпасів. Компанія постачає свою продукцію для НАТО, бельгійської армії та багатьох інших країн, що підтверджує її високий рівень надійності та якості.