Про це повідомляє АТ “Українська оборонна промисловість” (Укроборонпром) на сторінці у Facebook, посилаючись на відповідне рішення Наглядової ради.
“Це є черговим етапом трансформації Укроборонпрому в рамках реалізації оборонної реформи. Вона відкриває шлях до масштабного осучаснення української оборонки, її технологічного оновлення та робить галузь драйвером розвитку всієї вітчизняної економіки”, – зазначив Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.
Зазначається, що найближчим часом документи, необхідні для створення зазначених обʼєднань, передадуть на погодження Кабміну.
Укроборонпром нагадав, що в рамках корпоратизації вже перетворено на товариства з обмеженою відповідальністю 38 підприємств Укроборонпрому, з них 10 – у 2024 році. Це, своєю чергою, дозволяє розпочати створення НВО.
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