Наглядова рада АТ “Українська оборонна промисловість” погодила створення двох науково-виробничих обʼєднань з напрямків авіабудування та авіаремонту, а також боєприпасів та спецхімії. Наразі вже визначено склад підприємств, які увійдуть до зазначених науково-виробничих обʼєднань (НВО).

Про це повідомляє АТ “Українська оборонна промисловість” (Укроборонпром) на сторінці у Facebook, посилаючись на відповідне рішення Наглядової ради.

“Це є черговим етапом трансформації Укроборонпрому в рамках реалізації оборонної реформи. Вона відкриває шлях до масштабного осучаснення української оборонки, її технологічного оновлення та робить галузь драйвером розвитку всієї вітчизняної економіки”, – зазначив Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.

Зазначається, що найближчим часом документи, необхідні для створення зазначених обʼєднань, передадуть на погодження Кабміну.

Укроборонпром нагадав, що в рамках корпоратизації вже перетворено на товариства з обмеженою відповідальністю 38 підприємств Укроборонпрому, з них 10 – у 2024 році. Це, своєю чергою, дозволяє розпочати створення НВО.