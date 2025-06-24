Укрпошта та USPS підписали угоду для швидшої доставки до США

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Укрпошта та Поштова служба США (USPS) підписали угоду, що відкриває нові можливості для співпраці, зокрема, скорочення термінів доставки та впровадження вигідних тарифів для клієнтів. Про це 24 червня повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, підсумовуючи результати свого візиту до США.

Підготовка до укладення угоди тривала більше двох років. Хоча деталі залишаються конфіденційними, Смілянський окреслив ключові напрямки співпраці.

Зокрема, планується відкриття доставки через чотири аеропорти: Лос-Анджелес, Чикаго, Маямі та Нью-Йорк, що значно прискорить доставку до США.

“Ціни при цьому не зміняться, але, впевнений, всі наші клієнти скоро побачать ще кращі терміни доставки до США (здавалося б, куди краще, але ми не зупиняємося і хочемо зменшити їх із 8–10 днів до 6–8”. – Ігор Смілянський

Крім того, угода передбачає покращення тарифів на важчі посилки. Наразі діє спеціальна пропозиція для легких посилок Prime, яка незабаром буде розширена на посилки вагою до 5 кг. Впровадження нових тарифів планується між 1 жовтня 2025 року та 1 січня 2026 року.

Команда USPS також пообіцяла підтримати відкриття прямої доставки в Україну для таких платформ, як Amazon, що стане важливим кроком у розвитку експорту.

“Я не хочу поки давати конкретні дати, але сьогодні ми зробили непоганий крок у цьому напрямі”. – Ігор Смілянський

У рамках угоди Укрпошта отримає покращені умови оплати, що дозволить продовжувати інвестиції в інфраструктуру навіть в умовах війни.

Під час зустрічі з виконуючим обов’язки СЕО USPS Дагом Туліно, Смілянський підкреслив, що спільні проєкти не повинні чекати на покращення ситуації.

“Ми підписали угоду після трьох годин перемовин, і було дуже доречно подарувати команді USPS від нашої сталевої команди сталеву марку “Маріуполь” із шматочком сталі з останньої партії “Азовсталі”. Велика подяка нашим американським партнерам за підтримку”. – Ігор Смілянський

Крім того, з 1 липня Укрпошта планує переглянути правила прийому відправлень з післяплатою, що також є частиною загального оновлення сервісів.