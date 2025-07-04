Укрпошта випустила марку до 10-річчя Національної поліції України

Про це йдеться на сайті національного поштового оператора

До десятиріччя Національної поліції України Укрпошта представила нову марку, яка вшановує роботу правоохоронців. Цю інформацію оприлюднено на офіційному сайті поштового оператора.

“Національна поліція України – це не лише про забезпечення правопорядку, це про безпосередню участь у відсічі збройної агресії РФ. Поліцейські евакуюють людей під обстрілами, рятують дітей, документують та ефективно розкривають злочини, протидіють ворогу в тилу.” – Укрпошта

Укрпошта також підкреслила, що поліцейські різних підрозділів активно залучені до бойових дій з перших днів повномасштабної війни. Вони служать у складі спецпідрозділів “Лють”, “КОРД”, “Хижак” та стрілецьких батальйонів.

Вартість поштового аркуша, що містить шість марок, становить 600 гривень.

Національна поліція України була заснована 2 вересня 2015 року відповідно до постанови уряду №641, а Закон України “Про Національну поліцію” набув чинності 7 листопада того ж року.