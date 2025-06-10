Нові правила Укрпошти з 1 липня: ліміти на післяплату та обслуговування клієнтів

Як повідомляє пресслужба Укрпошти
З 1 липня Укрпошта запроваджує нові правила для прийому відправлень з післяплатою, що відповідають вимогам чинного законодавства. Про це стало відомо 10 червня з повідомлення пресслужби поштового оператора.
В Укрпошті зазначили, що відповідно до закону №361-IX, постачальники платіжних послуг зобов’язані постійно вдосконалювати системи ризик-менеджменту та контролю. Це включає перевірку походження коштів, особливо у випадках, коли фізичні особи здійснюють значні фінансові операції, які можуть свідчити про підприємницьку діяльність.
Згідно з новими правилами, з 1 липня будуть встановлені такі ліміти на виплату готівки фізичним особам у відділеннях Укрпошти:
- Максимальна сума платіжних операцій за один календарний місяць – 100 тис. гривень.
- Максимальна кількість платіжних операцій за один календарний місяць – 10.
Для тих, хто отримує післяплату на платіжну картку, ліміти залишаться незмінними:
- Максимальна сума платіжних операцій за один день – 29 999 гривень.
- Максимальна кількість платіжних операцій за один день – 50.
- Максимальна сума платіжних операцій за один календарний місяць – 250 тис. гривень.
- Максимальна кількість платіжних операцій за один календарний місяць – 500.
У 2024 році Укрпошта внесла до бюджету країни 3,1 млрд гривень.
“Компанія виступає за прозору та законну діяльність і рекомендує всім своїм клієнтам, які здійснюють діяльність з продажу товарів або надання послуг на системній основі, здійснити реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності для уникнення у майбутньому складностей щодо розрахунків та оподаткування таких розрахунків.”
Крім того, з 9 червня стало відомо, що клієнти, які приходять до відділень Укрпошти лише за посилками, можуть отримувати їх без черги, але за умови, що кількість посилок не перевищує п’яти одиниць.
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