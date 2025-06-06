Укрпошта вводить отримання посилок без черги та досягає 98% своєчасної доставки

Про це повідомляє пресслужба національного поштового оператора

З 9 червня клієнти Укрпошти, які приходять лише за посилками, отримають можливість забрати їх без черги. Однак, важливо пам’ятати, що кількість посилок не повинна перевищувати п’яти. Про це повідомила пресслужба національного поштового оператора.

“Відтепер, якщо клієнт приходить до відділення Укрпошти тільки для отримання посилок і їхня кількість не перевищує п’яти одиниць, він може звернутися до оператора та має право на обслуговування поза чергою”, – Пресслужба Укрпошти

Це рішення було ухвалене у відповідь на численні скарги клієнтів щодо черг, які виникають через оплату комунальних послуг.

Крім того, в Укрпошті зазначили, що рівень своєчасної доставки відправлень досяг рекордних 98%. Лише 2% затримок пов’язані з обстрілами з боку Росії в регіонах Донеччини, Сумщини та Херсонщини.

“Світовим рівнем доставки вважається 95%, а лідери ринку – FedEx та UPS – пишаються своїми 95–97%. Ми довго до цього йшли. Тепер ви можете бути впевнені, що ваше відправлення дістанеться адресата і це відбудеться чітко у строк. А можливість отримати відправлення без черг дозволить отримати вашу посилку ще швидше”, – Ігор Смілянський, очільник Укрпошти

Показник On Time Delivery (OTD), або доставка у встановлений строк, є важливим критерієм для оцінки відсотка вчасно доставлених замовлень. Високий OTD свідчить про надійність та ефективність логістичних процесів. Показник понад 95% вважається добрим, а 98% і вище – відмінним для лідерів галузі.

Крім того, 3 червня парламент ухвалив законопроєкт №13018-д у другому читанні, який передбачає створення банку фінансової інклюзії на базі Укрпошти.