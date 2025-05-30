Закриття відділення Укрпошти в Ланчині: проблеми пенсіонерів і перспективи відновлення

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У селищі Ланчин, що в Надвірнянському районі Івано-Франківщини, вже майже рік не функціонує стаціонарне відділення “Укрпошти”. Закриття стало наслідком нестачі персоналу. Наразі 1099 пенсіонерів обслуговує мобільний пункт, який приїжджає з Надвірної лише раз на місяць.

Місцеві жителі змушені долати до 7 кілометрів, щоб отримати свої пенсії. Вони також висловлюють незадоволення неточним графіком роботи мобільного відділення та умовами, в яких проводяться виплати, особливо для людей з інвалідністю.

Іван Мацюк, один з жителів Ланчина, розповідає, що раніше листоноші приносили пенсію додому, але після закриття стаціонарного відділення в червні 2024 року, йому доводиться самостійно добиратися до мобільного пункту.

“Ось так виходжу, не раз беру таксі і їду. Плачу 150-200 гривень, бо туди й назад. Взяв 3 тисячі гривень пенсії й повернувся.” – Іван Мацюк

Пенсіонерка Марія Люк’ян зазначає, що деякі люди йдуть до пункту по кілька годин, особливо взимку, коли дорога стає небезпечною. Вона підкреслює, що раніше в Ланчині був районний центр із поштою, а тепер людям доводиться витрачати гроші на проїзд до району.

“Є люди, що добираються з-за річки, йдуть одна-дві години. Влітку ще легше, а приходить зима – то люди йдуть за 5 кілометрів, за 7 – з гір. Дуже тяжко нам. Колись був Ланчинський районний центр, а зараз – селище таке велике, і немає пошти в нас.” – Марія Люк’ян

Мобільний пункт працює з 10:00 до 13:00, тому пенсіонерам доводиться приходити дуже рано, щоб зайняти чергу. Ганна Рогатинська, місцева жителька, ділиться своїми труднощами та просить про допомогу.

“Я прийшла сьогодні о 7:00, бо маю піти на молебень за тими воїнами, що загинули. Тож прийшла зраненька, щоб якомога швидше піти на цвинтар. Зробіть нам пошту, порадьте, допоможіть. Не залишайте нас ‘напропало’, бо ми й так уже пропащі – ці пенсіонери.” – Ганна Рогатинська

Жителі також скаржаться на непостійний графік доставки пенсій і хибні повідомлення про їх надходження. Часто пенсіонери приходять у призначений день, але грошей немає.

“І обдурюють, розумієте? Дзвонять, що люди зберуться… Цієї середи зібралися люди – нема. Вони кажуть, що відомості їм не дали. А що ті люди мають робити, що прийшли, зібралися?” – Ганна Голіней

Марія Гресько додає, що пенсії тепер привозять у різні дні, що створює додаткові незручності, особливо для людей з інвалідністю.

“Нема дати конкретної. Ми завжди отримували до 12 числа, а тепер привозять 25, 22 – коли як. Вони в Надвірній відрегулюють собі. Хто дужчий, хто здоровіший – годен поїхати в Надвірну й отримує там на пошті. А хто… Мій чоловік взагалі має інвалідність, неходячий, і йому немислимо поїхати. І я не годна.” – Марія Гресько

Крім того, приміщення мобільного пункту не пристосоване для людей з обмеженими можливостями: немає пандусів, поручнів, а сходи почали руйнуватися.

Ганна Квасняк, працівниця мобільного пункту “Укрпошти”, пояснює, що вони не керують автомобілями і приїжджають лише тоді, коли є машина з Франківська.

“Звертайтеся до менеджера або звертайтеся до франківського нашого керівництва. Приїжджаємо тоді, коли дають машину з Франківська. Ми не керуємо автомобілями, розумієте? Менеджер організовує машину, і тоді ми виїжджаємо, і виплачуємо пенсію. Два рази на місяць зазвичай.” – Ганна Квасняк

У “Укрпошті” повідомили, що стаціонарне відділення у Ланчині закрили тимчасово через брак працівників. Мобільна бригада приїздить кілька разів на місяць, але у травні була лише один раз.

За інформацією компанії, напередодні мобільна бригада узгоджує час приїзду з головою селищної ради Надією Данилюк, а також здійснюється адресна доставка пенсій.

В “Укрпошті” обіцяють відновити повноцінну роботу стаціонарного відділення у липні 2025 року. У червні воно працюватиме за тимчасовим графіком 2-3 рази на тиждень, а населення буде повідомлено про розклад.

“Наразі є кандидат на посаду начальника відділення, який проходить навчання. Повноцінно плануємо у липні 2025 відновити роботу відділення.” – Укрпошта

Також у компанії пообіцяли покращити умови для людей з інвалідністю, розглядають можливість встановлення поручнів і шукають нове приміщення для відділення.

На 30 травня посада листоноші у Ланчинському відділенні “Укрпошти” залишається вакантною. Заробітна плата становить 8 тисяч гривень із щомісячною премією.