Про це повідомила голова управління філателістичної продукції «Укрпошти» Наталія Мухіна.
“Укрпошта не випускала офіційні поштові марки, присвячені Ірині Фаріон. Укрпошта надрукувала персоніфіковані поштові марки із зображенням Ірини Фаріон в рамках комерційного проекту «Власна марка» на замовлення осіб, які мали необхідні для цього дозволи”, – зауважила Мухіна.
Вона додала, що «Укрпошта» призупинила на час війни випуск поштових марок, присвячених особистостям. Усе через правила, що такі марки випускають до ювілеїв від дня народження, але не раніше ніж через 10 років після смерті.
До того ж рішення щодо випуску такої марки має ухвалити Редакційно-художня рада.
Нагадаємо, сьогодні депутат Львівської міської ради Андріян Гутник повідомив на сторінці у Facebook, що Укрпошта на 9 день після вбивства Ірини Фаріон “випустила марку на честь Великої Українки”.
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