Про це повідомляє Ukrainian Military Pages із посиланням на власні джерела у відомствах.
Зазначається, що сформовані реєстром повістки підписані електронними підписами начальників ТЦК та мають QR-код, який за бажанням можна перевірити за допомогою камери смартфона і застосунку «Резерв+».
Також UMP дізналося, що в алгоритмах формування повісток виявлені деякі проблеми. Зокрема, повістки формуються в тому числі й на військовозобов’язаних з оформленим бронюванням чи відстрочкою, а також на тих, хто згідно з цим же реєстром вже призваний на військову службу.
“Наразі не відомо як працює механізм відбору повісток, але раніше заявлялось, що це може бути принцип “лотереї” — так званий “рандомайзер”, який випадково обиратиме серед військовозобов’язаних, які відповідають вимогам мобілізації”, — йдеться у повідомленні.
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