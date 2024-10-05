Міноборони України за допомогою Реєстру військовозобов'язаних сформувало 70 тисяч повісток, які відправлені Укрпошті для оповіщення громадян, які підлягають мобілізації.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages із посиланням на власні джерела у відомствах.

Зазначається, що сформовані реєстром повістки підписані електронними підписами начальників ТЦК та мають QR-код, який за бажанням можна перевірити за допомогою камери смартфона і застосунку «Резерв+».

Також UMP дізналося, що в алгоритмах формування повісток виявлені деякі проблеми. Зокрема, повістки формуються в тому числі й на військовозобов’язаних з оформленим бронюванням чи відстрочкою, а також на тих, хто згідно з цим же реєстром вже призваний на військову службу.

“Наразі не відомо як працює механізм відбору повісток, але раніше заявлялось, що це може бути принцип “лотереї” — так званий “рандомайзер”, який випадково обиратиме серед військовозобов’язаних, які відповідають вимогам мобілізації”, — йдеться у повідомленні.