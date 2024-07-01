З понеділка, 1 липня, національний поштовий оператор "Укрпошта" індексує вартість послуг на відправлення по Україні в межах тарифів "Стандарт" та "Експрес".

Про це повідомила пресслужба дежкомпанії.

Згідно з оновленими тарифами, вартість відправлень “Стандарт” збільшиться у середньому на 5-9 грн. Тарифи “Експрес” по області та в межах України зміняться в середньому на суму до 10 грн залежно від ваги відправлення. Наприклад, доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 85 грн порівняно з попередніми 75 грн – до перегляду.

Зазначається, що для відправлень до 2 кг тепер вартість буде єдиною в межах країни. Згідно з тарифом “Стандарт” для відправлень до 2 кг по області вона становитиме 40 грн, по Україні – 45 грн. А для тарифу “Експрес” – 45 та 60 грн відповідно.

“Вимушено переглядаємо та індексуємо тарифи на відправлення в Україні. Ключові причини – це зростання цін на електроенергію, паливо та комунальні послуги, інфляція, а також значні руйнування інфраструктури внаслідок російських обстрілів й необхідність її відновлення. Оновлені тарифи також містять витрати на реалізацію заходів для забезпечення безперервної роботи в умовах відсутності електроенергії, зокрема на прифронтових територіях“, – йдеться у повідомлені.

Водночас тарифи на пересилання письмової кореспонденції, послуг “Укрпошта. Документ” та міжнародних відправлень не зміняться.

У компанії підкреслили, що від початку повномасштабної війни та внаслідок окупації “Укрпошта” втратила активів та зазнала збитків на загальну суму близько 2,5 млрд гривень.