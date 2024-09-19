17 вересня відбувся перший централізований обмін повістками в електронному форматі: усі повістки, підписані електронними підписами керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, автоматично надійшли до серверів "Укрпошти".

Про це Ukrainian Military Pages розповіли у Командуванні Сухопутних військ.

“Загалом Укрпошта отримала близько 6000 повісток щодо виклику військовозобов’язаних до ТЦК. При цьому на кого саме формувати повістки обирали не в місцевих військкоматах”, – йдеться у повідомленні.

Повістки, створені Реєстром військовозобов’язаних і підписані електронно, містять спеціальний QR-код. “Укрпошта” роздрукувала їх і тепер надсилає за домашніми адресами військовозобов’язаних у вигляді рекомендованих поштових відправлень.

Для того, щоб прибути до ТЦК отримувачеві дається 14 днів.

Перевірити правдивість повістки можна буде через застосунок “Резерв+”, повідомляв раніше начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий. Там буде функція для сканування QR-коду, яка дозволить визначити, чи підписана повістка електронним підписом начальника ТЦК і чи є вона дійсною.