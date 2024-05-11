Єдиний національний оператор поштового зв'язку України впроваджує міжнародні практики, які дозволяють компенсувати витрати на логістику та зберігання незатребуваних поштових відправлень. Відтепер посилки, які не забрали протягом шести місяців, продаватимуться на аукціонах Prozorro.Sale.

Про це повідомили на сайті “Укрпошти”.

“Таким чином компанія отримає можливість компенсувати витрати, які вона понесла на логістику та зберігання поштових відправлень протягом цього періоду”, – пояснили в “Укрпошті”.

Зазначається, що посилки продаватимуться тільки груповими рандомними лотами по 100 одиниць. Початкова ціна кожного лота становитиме 1000 грн, тобто 10 грн за одну посилку. Лоти формуватимуться без розпакування посилок та з видаленням з них інформації про відправника та одержувача. Працівники компанії не зможуть брати участь в аукціонах, щоб усунути можливі махінації під час формування лотів.

“Наразі на складах компанії знаходяться десятки тисяч незатребуваних посилок, які зберігаються там понад пів року. Раніше такі поштові відправлення просто знищувалися. Відтепер згідно з законодавством ми можемо продати ці посилки й компенсувати витрати на їх логістику та зберігання, як це роблять у більшості країн світу. Як компанія державного сектору, ми маємо залучати всі можливості для того, щоб бути ефективними й генерувати прибуток для бюджету України, й, відповідно, для забезпечення армії та соціальних виплат”, – зазначив гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський.