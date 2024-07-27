На 9-й день після вбивства відомої мовознавиці Ірини Фаріон Укрпошта випустила марку.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Андріян Гутник на сторінці у Facebook.

“Укрпошта на 9 день після вбивства Ірини Фаріон випустила марку на честь Великої Українки!” – написав він.

З огляду на фото, які розмістив Гутник, нову марку представила родина загиблої екснардепки та мовознавиці – донька, внуки та зять Ірини Фаріон.

Нагадаємо, у відому мовознавицю, громадську діячку, колишню народну депутатку Ірину Фаріон стріляли у Львові увечері 19 липня. Невідомий чоловік вистелив жінці із вогнепальної зброї у голову. Фаріон госпіталізували у вкрай тяжкому стані. Після термінової операції вона перебувала у критичному стані у глибокій мозковій комі й невдовзі померла.

Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон, якого затримали 25 липня у Дніпрі, оголосили про підозру за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, 18-річному хлопцю загрожує до 15 років позбавлення волі.