З 4 грудня Укрпошта починає реалізацію виплат за державною програмою "Зимова є-Підтримка". Допомогу отримають понад два мільйони українців, які наразі отримують пенсії чи соціальні виплати через поштові відділення - пенсіонери віком старше 60 років та особи з інвалідністю першої та другої груп.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Процес виплат максимально спрощений для зручності клієнтів, особливо тих, хто мешкає в сільській місцевості чи на територіях поблизу зони бойових дій. Від отримувачів не потрібно жодних додаткових дій. Усі виплати будуть організовані автоматично через візити листонош або у визначені дні виплат у відділеннях.

“Вам не потрібно бігти у відділення чи заповнювати жодні заяви. Усі дані вже передані нам від Мінсоцполітики, і ми гарантуємо, що ваша виплата чекатиме вас навіть до кінця лютого 2025 року”, – Смілянський.

Кошти за програмою не видаватимуться готівкою. Їх можна витратити на оплату комунальних послуг, поповнення мобільного зв’язку, купівлю продуктів харчування, побутової хімії, ліків українського виробництва чи на передплату національних видань. Також доступна можливість зробити донати для ЗСУ чи благодійного фонду в стаціонарних відділеннях.

Для тих, хто оформив виплати через застосунок «Дія», Укрпошта надає додаткову підтримку. В умовах сільської місцевості, де відсутні POS-термінали, виплати можна витратити у відділеннях пошти через запрограмовані термінали.

Укрпошта також готується адаптувати допомогу відповідно до регіональних потреб, зокрема, в зонах поблизу фронту, де оплата комунальних послуг менш актуальна. Отримувачі можуть витрачати суму частинами або одноразово, залежно від власних потреб.

В Укрпошті наголошують, що всі клієнти можуть розраховувати на своєчасну підтримку, незалежно від обставин.