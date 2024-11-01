Зазначається, що компанія більше не прийматиме посилки в звичайних картонних коробках (без гофрованої структури), а також у коробках з випуклими поверхнями чи пошкодженнями, такими як вм’ятини, розриви чи плями.

Відправники, які не мають належного пакування, зможуть придбати його безпосередньо у відділеннях «Укрпошти», де тимчасово знижено ціни на коробки.

“З 11 листопада ми припиняємо приймання неналежно запакованих відправлень для автоматизованого сортування”, – заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Відправлення нестандартних розмірів, а також пакунки з виступаючими або гострими частинами, без рівної основи чи з нерівною формою оброблятимуться вручну, оскільки вони не підходять для автоматизованих сортувальних ліній.

Вартість таких відправлень буде вищою та розраховуватиметься за тарифом для негабаритних посилок, повідомили в пресслужбі.