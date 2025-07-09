Укрпошта в Райському призупиняє роботу через обстріли – працюватиме мобільне відділення

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

З 9 липня у селищі Райське, що в Донецькій області, відділення “Укрпошти” призупиняє свою роботу через обстріли. Натомість, для мешканців буде доступне мобільне відділення, яке забезпечить необхідні послуги.

Цю інформацію підтвердив головний спеціаліст відділу розвитку територій Дружківської міської військової адміністрації Максим Воробйов.

“Мобільне відділення буде приїжджати щочетверга, так само надавати ті послуги.” – Максим Воробйов

На сьогодні в селищі Райське проживає 693 особи, тоді як до початку повномасштабного вторгнення їх було 1057. Це свідчить про значне зменшення населення внаслідок військових дій.

Попри складну ситуацію, в населеному пункті продовжують працювати кілька магазинів, що забезпечує жителів необхідними товарами. Проте, примусова евакуація родин з дітьми в Райському старостаті наразі не оголошена.