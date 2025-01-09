Про це повідомив генеральний директор компанії “Укрпошта” Ігор Смілянський.
У період пілотного проєкту “Укрпошта” не лише доставила посилки, але й здійснила їх розмитнення, забезпечивши доставку понад 80% відправлень за 3 дні і менше, навіть у пікові періоди.
Компанія вже анонсувала амбітні плани на 2025 рік: протягом першого кварталу “Укрпошта” відкриє новий автоматизований центр обробки міжнародних посилок. У рамках цього проєкту компанія ставить за мету доставляти понад 90% посилок в Україні за 1–2 дні з моменту перетину кордону.
“Впевнений, що це буде до вподоби багатьом нашим клієнтам. Тим паче зовсім скоро всі відправлення можна буде відстежувати в новому мобільному застосунку”, — написав Смілянський.
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