Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Укрпошта представила нову поштову марку під назвою “Шанс на життя”, приурочену до Всесвітнього дня донора крові. Ця марка вшановує всіх донорів, медичних працівників та волонтерів, які роблять важливий внесок у порятунок життів. Про це стало відомо 14 червня.

На марці “Шанс на життя” зображені дві людини, які тримають серце, наповнюючи його кров’ю. Цей образ символізує вдячність донорам, медикам та волонтерам, особливо в умовах повномасштабної війни.

Ця марка стала першою в історії української філателії, створеною українською художницею, яка працює в стилі наїв-арт.

“Хотіла додати більшого інтересу до донорства в Україні та її за межами. Це важливий і складний проєкт. Я вивчала специфіку, намагалась передати те, що закарбовано в серці кожного українця на допомогу країні.” – Ліза Маркіна

З нагоди Всесвітнього дня донора в одному з торгових центрів Києва була організована можливість стати донором крові. Перед цим усі бажаючі проходили медичний огляд та здавали аналізи.

Тираж нової марки становить 150 тисяч примірників. Від сьогодні їх можна придбати в поштових магазинах або на сайті Укрпошти.