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“Укрпошта” веде перемовини щодо доставки товарів з Amazon в Україну

"Укрпошта" проводить переговори з поштовою службою США USPS щодо можливості доставки товарів з Amazon в Україну.

Середа, 9 жовтня 2024, 17:25

Про це заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

“Я щойно повернувся із США і можу запевнити: ми проводимо досить активні перемовини з USPS (поштова служба США, яка надає послуги з обробки та доставлення пошти фізичним та юридичним особам на території країни та за її межами – ред.). Щойно нам вдасться укласти угоду, Amazon відкриється для України”, — сказав Смілянський.

Гендиректор “Укрпошти” сподівається, що угода почне працювати вже 2025 року.

“По дрібних пакетах ми вже досягли домовленості з USPS. Стосовно ж посилок, я розраховую досягти результату до 1 січня. Мені хотілося б, щоб у 2025 році ця угода вже працювала. В ідеалі, звісно, було б добре укласти цю угоду в листопаді, щоб була змога технологічно підготуватися. Тому такі плани є, і робота в цьому напрямі триває”, — розповів очільник компанії.

Угода між “Укрпоштою” та USPS відкриє можливість для виходу в Україну й інших великих маркетплейсів.

“Дивіться, якщо ми підпишемо угоду з USPS, то (в Україні – ред.) з’являться всі великі маркетплейси, які наразі недоступні. USPS працює з ними усіма”, — пояснив він.

Теги: Укрпошта, посилки, Україна, Amazon

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