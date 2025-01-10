Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
Як зазначив Смілянський, випуск марки було реалізовано в рамках проєкту “Власна марка”.
Вартість поштового аркуша, що містить дев’ять марок, становить 600 гривень.
Смілянський зазначив, що покупка марки є добровільною, а для тих, кому ідея не до вподоби, є можливість оминути її.
“Хто бажає — той купує. Кому ця ідея не до вподоби, той оминає. Демократія й свобода слова в дії”, — додав він.
Нагадаємо, раніше Смілянський розповів про ідею створення марки. За його словами, на це надихнуло інтерв’ю президента Володимира Зеленського, в якому він жорстко висловився про цей документ.
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