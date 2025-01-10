Національний оператор поштового зв’язку "Укрпошта" представив нову марку з назвою "Будапештський меморандум — це х***я", яка відображає критику Будапештського меморандуму.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Як зазначив Смілянський, випуск марки було реалізовано в рамках проєкту “Власна марка”.

Вартість поштового аркуша, що містить дев’ять марок, становить 600 гривень.

Смілянський зазначив, що покупка марки є добровільною, а для тих, кому ідея не до вподоби, є можливість оминути її.

“Хто бажає — той купує. Кому ця ідея не до вподоби, той оминає. Демократія й свобода слова в дії”, — додав він.

Нагадаємо, раніше Смілянський розповів про ідею створення марки. За його словами, на це надихнуло інтерв’ю президента Володимира Зеленського, в якому він жорстко висловився про цей документ.