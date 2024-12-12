"Укрпошта" оголосила про відкриття передзамовлення на благодійну поштову марку, яка присвячена видатному українському спортсмену Олександру Усику. Марка має назву "USYK. Світ любить сильних" і символізує підтримку українців напередодні важливого бою Усика з Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Бій-реванш за чемпіонські титули за версіями WBC, WBA, WBO та IBO запланований на 21 грудня. У компанії зазначили, що цей випуск відображає незламний дух українців.

“Світ любить сильних, а Україна знає про силу чи не найбільше. Бо наша земля зрощує непереможних – людей сталевої волі та характеру”, – наголосили у “Укрпошті”.

Усі кошти, зібрані від продажу марки, будуть передані до благодійного фонду Usyk Foundation. Цей фонд підтримує Збройні сили України та людей, які постраждали від війни.

Автором дизайну марки, блоку, конверта та картки став Сергій Тєхов. Тираж випуску складає 420 тисяч екземплярів. На марковому аркуші “USYK. Світ любить сильних” розміщено шість марок.

Кожна з них має номінал “U”, що відповідає вартості пересилання внутрішнього простого листа масою до 50 грамів, а також додаткову вартість у 5 гривень, спрямовану на благодійність.

Комплекти поштової продукції будуть доступні з 12 грудня у поштових відділеннях, філателістичних магазинах і на онлайн-платформі Поштовий маркет.