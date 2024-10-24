Укрпошта представила нову поштову марку, присвячену українському спецпідрозділу "Kraken". Цей підрозділ відзначився своєю активною участю в бойових діях під час російсько-української війни, проявивши героїзм та відданість захисту країни.

Про це повідомляє генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський та Головне управління розвідки.

22 жовтня в Києві відбулася церемонія спецпогашення нової поштової марки, присвяченої спецпідрозділу Kraken. У заході взяли участь командир підрозділу з позивним Чілі, генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський та представники ГУР МО.

Як повідомив Смілянський, дизайн марки та конверта був створений самою командою Kraken. На марці зображений один із символів Харкова — альтанка-фонтан Дзеркальний струмінь.

“Зазвичай я рекламую наші марки. Проте бувають випуски, де реклама не потрібна, бо лімітований тираж розлітається, як вороги в результаті їх роботи, тобто за лічені хвилини”, – заявив Смілянський.

Колекційна марка випущена обмеженим тиражем у 972 примірники, що символізує кількість днів, протягом яких тривала широкомасштабна війна на момент презентації.