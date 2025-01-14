У Тернополі на центральному відділенні «Укрпошти» трапився курйозний інцидент: працівники компанії загубили важливі документи іноземних студентів Тернопільського національного медичного університету (ТНМУ).

Як повідомляє університет, рекомендований лист із документами був відправлений ще 4 грудня 2024 року, але й досі не знайдений, хоча за трекінговим номером відстежується в логістичному центрі Тернополя.

У пакеті знаходилися апостильовані документи про середню освіту та дипломи іноземних студентів, які мали бути надіслані до Міністерства освіти і науки України. Працівниця університету відправила їх через центральне відділення «Укрпошти» на вул. Чорновола, отримавши трекінговий номер для відстеження. Однак, незважаючи на численні запити, лист так і не дійшов до місця призначення.

«Ми не можемо з’ясувати, де подівся цей рекомендований лист. Університет звертався до керівника розвитку мережі Тернопільського регіону «Укрпошти» Тамари Оксюти, але конкретної відповіді не отримав. Працівники пошти відповідають, що листа знайти не можуть», – йдеться у повідомленні пресслужби ТНМУ.

Декан факультету іноземних студентів Олександр Токарський направив офіційний запит до відділення «Укрпошти». У відповідь пошта виплатила компенсацію за втрату – 109 грн, що, за словами університету, є вкрай недостатнім.

Керівництво ТНМУ також звернулося до генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського з проханням вжити заходів для налагодження роботи тернопільського відділення та повернення загублених документів.