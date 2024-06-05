Про це повідомив генеральний директор акціонерного товариства “Укрпошта” Ігор Смілянський в Telegram.
Він зазначив, тривалий час клієнти та працівники Укрпошти питали про оплату тари для відправки отримувачем. Щоб не треба було окремо купляти коробки чи пакунки.
“Відсьогодні така послуга стає доступною у всіх відділеннях Укрпошти. Відправляйте з нами та обирайте хто, де, коли і за що платить”, — наголосив Смілянський.
Також гендиректор “Укрпошти” анонсував, що незабаром буде доступна послуга “доставка на наступний день”.
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