Про це повідомив генеральний директор акціонерного товариства “Укрпошта” Ігор Смілянський в Telegram.

Він зазначив, тривалий час клієнти та працівники Укрпошти питали про оплату тари для відправки отримувачем. Щоб не треба було окремо купляти коробки чи пакунки.