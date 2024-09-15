Через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Укрзалізниці.

Зазначається, що наразі обидва поїзди з Праги — до Чопа і до Перемишля — досі на території Чехії й не мають шансів встигнути на свої стикувальні українські рейси.

“Що стосується пасажирів з України, які прямують на свою стиковку у празькому напрямку, то радимо зв’язатися з вашим чеським або польським оператором залізниці й уточнити розклад наступних рейсів. Є висока ймовірність того, що пасажирам варто запланувати ночівлю у місті стиковки”, — йдеться у дописі перевізника.

Укрзалізниця наголосила, що перебуває на зв’язку з перевізниками обох країн і готова допомогти з гнучкою організацією стиковок для українських пасажирів.

“Ми нагадуємо, що готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який наш рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків. Слідкуйте за офіційними новинами, тримаємо ситуацію в Польщі та Чехії на контролі”, — зауважили в Укрзалізниці.