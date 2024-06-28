Із наближенням осінньо-зимового періоду посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів. Щоб пройти цей період, “Укрзалізниця” побудує розподілену генерацію електроенергії.

Про це повідомили в “Укрзалізниці”.

Там відзначили, що наразі “Укрзалізниця” як один з найбільших споживачів електричної енергії в Україні відчуває суттєвий дефіцит електричної енергії. Запроваджені ліміти на споживання електроенергії лише на 75% покривають реальні потреби товариства для забезпечення перевізного процесу та поточної господарської діяльності.

“За наявними прогнозами із наближенням осінньо-зимового періоду посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів та негативно позначитися на наданні комунальних послуг для побутових споживачів, адже “Укрзалізниця” також є оператором системи розподілу електроенергії та водопостачання”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у компанії, найближчим часом “Укрзалізниця” побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства. З цією метою створили окрему юридичну особу — ТОВ “УЗ Енерго”.