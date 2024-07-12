З 1 серпня "Укрзалізниця" додасть жіночі купе ще до чотирьох рейсів далекого сполучення.

Про це пише пресслужба перевізника.

Ось ці рейси:

№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ;

№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;

№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

№ 95/96 Київ — Рахів.

Квитки в жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні в застосунку “Укрзалізниці” вже з 13 серпня.

В “Укрзалізниці” нагадують, що пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом залізниці — 88%. Додані рейси є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку.