Про це пише пресслужба перевізника.
Ось ці рейси:
- № 1/2 Харків — Івано-Франківськ;
- № 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
- № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
- № 95/96 Київ — Рахів.
Квитки в жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні в застосунку “Укрзалізниці” вже з 13 серпня.
В “Укрзалізниці” нагадують, що пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом залізниці — 88%. Додані рейси є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку.
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