Евакуація українців 2025: Укрзалізниця перевезла понад 3200 осіб

Повідомлює пресслужба національного перевізника Укрзалізниця

Протягом першого півріччя 2025 року Укрзалізниця активно працювала над евакуацією українців з прифронтових територій, використовуючи 462 спеціально обладнані вагони. В результаті цієї роботи вдалося евакуювати 3286 осіб, включаючи їхніх домашніх улюбленців. Цю інформацію оприлюднила пресслужба національного перевізника.

“Лише за перші пів року 2025-го в порятунку було задіяно 462 евакуаційні вагони! Із Запоріжжя, Херсону, Сум, Харкова, Дніпра та Павлограду до більш безпечних регіонів України було евакуйовано 3286 пасажирів, серед яких – жінки, діти, люди з інвалідністю та, звісно, пухнасті пасажири.” – Пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця також повідомила, що в кожному регіоні евакуйованих зустрічають представники місцевої влади, волонтери та небайдужі громадяни, які допомагають організувати їх безпечне прибуття.

Згідно з даними Інформаційно-обчислювального центру Міністерства соціальної політики, станом на 27 травня 2025 року в Україні налічується 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Серед них 3,7 мільйона – дорослі, а близько 860 тисяч – діти.

Крім того, 27 травня уряд ухвалив новий порядок компенсації витрат на комунальні послуги для закладів, які приймають ВПО. Тепер ці виплати буде здійснювати Пенсійний фонд України, а не місцеві органи влади.