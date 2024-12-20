Укрзалізниця запускає особливі святкові рейси "Магічні експреси", які цього року курсуватимуть у Львові та Києві.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Ретропоїзди на паровозній тязі подарують пасажирам незабутню подорож у чарівний світ, нагадуючи легендарний “Гоґвортс-експрес”. Поїздки супроводжуватимуться розважальною програмою, подарунками для дітей та безкоштовними фотосесіями біля історичного паровоза.

Маршрути у Львові заплановані з 25 по 29 грудня: рейси відправлятимуться тричі на день, а сама подорож триватиме близько години. У Києві ж магічні ретропоїзди курсуватимуть з 1 по 5 січня, і кожна поїздка займатиме півтори години.

80% місць буде нададуть дітям із тимчасово переміщених сімей, військових, працівників критичної інфраструктури та інших.

Для тих, хто хоче приєднатися до святкових рейсів, необхідно зареєструватися на сайті Укрзалізниці. У Львові вона триватиме до 22 грудня, а в Києві – до 29 грудня.

Щасливчики, яких обере алгоритм, отримають запрошення на електронну пошту. Укрзалізниця обіцяє створити казкову атмосферу, яка наповнить серця дивом і теплом.