Укрзалізниця підвищує ціни на чай і каву в поїздах далекого сполучення

Про це йдеться у дописі Укрзалізниці у соцмережах

Укрзалізниця оголосила про підвищення цін на чай і каву в поїздах далекого сполучення, що стало першим таким випадком за останні шість років. Відповідна інформація була опублікована в офіційних каналах компанії.

З 18 червня вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн. У повідомленні зазначено, що навіть після цього підвищення ціна залишиться значно нижчою за середньоринкову.

“З 18 червня Укрзалізниця індексує ціни на низку товарів, що реалізуються в поїздах далекого сполучення. Зокрема, вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн, що, згідно з аналізом ринкових цін, все одно залишиться суттєво нижче середньоринкової вартості.”

Це підвищення цін допоможе компанії покрити операційні витрати, пов’язані з продажем цих товарів. В Укрзалізниці підкреслили, що це перше підвищення з 2018 року, в той час як ціни на сировину, енергоносії, логістику та інфляція постійно зростали.

Крім чаю, нові ціни до 20 грн також торкнуться газованої та негазованої води, розчинної кави та кавового напою «3 в 1».

Водночас, ціни на напої у швидкісних поїздах Інтерсіті+ та на гарячі обіди в рамках пілотного проєкту залишаються без змін.

“Укрзалізниця продовжує утримувати ціни квитків для соціального сегменту пасажирських перевезень без змін від самого початку повномасштабного вторгнення.”

На борту поїздів наразі доступні три види класичного чаю, три види авторського чаю, капсульна та дріп-кава, а також оновлений асортимент снеків. У міжнародних поїздах пасажири можуть насолодитися десертним меню, а в дитячих вагонах – спеціальним дитячим меню від Євгена Клопотенка.

Крім того, на чотирьох поїздах далекого сполучення триває тестування повноцінних ланчів, до яких входять деруни, плов, картопля з куркою та сирники.