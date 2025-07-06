Укрзалізниця вводить жіночі купе на нових маршрутах з 25 липня

Про це повідомляє Укрзалізниця.

З 25 липня Укрзалізниця розширює можливості для пасажирок, запроваджуючи жіночі купе на трьох нових маршрутах. Це рішення покликане забезпечити комфорт і безпеку жінок під час подорожей.

Жіночі купе будуть розташовані у вагоні № 5 поїздів за такими напрямками:

  • № 38/37 Київ – Запоріжжя;
  • № 98/97 Ковель – Київ;
  • № 22/21 Львів – Харків.

У таких купе можуть перебувати лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайних.

На сьогоднішній день жіночі купе вже доступні в 15 поїздах, серед яких:

  • № 1/2 Харків – Ворохта;
  • № 3/4 Запоріжжя – Ужгород;
  • № 5/6 Запоріжжя – Ясіня;
  • № 15/16 Харків – Ясіня;
  • № 17/18 Харків – Мукачево (Ужгород);
  • № 22/21 Львів – Харків;
  • № 26/25 Одеса – Ясіня;
  • № 29/30 Київ – Ужгород;
  • № 38/37 Київ – Запоріжжя;
  • № 41/42 Дніпро – Трускавець;
  • № 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;
  • № 75/76 Київ – Кривий Ріг;
  • № 81/82 Київ – Чоп (Ужгород);
  • № 95/96 Київ – Рахів;
  • № 98/97 Ковель – Київ.

Історія запровадження жіночих купе

Нагадаємо, що з 30 червня 2023 року “Укрзалізниця” запустила жіночі купе в тестовому режимі. Це рішення було прийнято для того, щоб жінки почувалися комфортніше та безпечніше під час подорожей.

Під час пілотного періоду такі купе працювали на чотирьох рейсах: № 81 Київ – Ужгород, № 41 Дніпро – Трускавець, № 75 Київ – Кривий Ріг та № 15 Харків – Ясіня.

У листопаді 2023 року жіночі купе з’явилися ще в чотирьох поїздах: № 17/18 Харків – Ужгород, № 29/30 Київ – Ужгород, № 3/4 Запоріжжя – Ужгород та № 26/236 Одеса – Рахів.

З серпня 2024 року Укрзалізниця додала жіночі купе на ще чотирьох рейсах: № 1/2 Харків – Івано-Франківськ, № 5/6 Запоріжжя – Ясіня, № 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ та № 95/96 Київ – Рахів.

Також з 30 червня 2023 року відновила свою роботу воєнізована охорона у пасажирських поїздах, що додатково підвищує рівень безпеки.

Запит на створення жіночих, чоловічих та сімейних купе виник у 2020 році на фоні інциденту, коли у поїзді “Маріуполь-Київ” стався напад на жінку. Тоді Укрзалізниця пояснила, що не може запровадити окремі купе з ряду причин.

Цікаво, що у 2010 році компанія вже намагалася ввести таку послугу, але вона не користувалася попитом, оскільки була доступною лише в касах.

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