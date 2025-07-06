Укрзалізниця вводить жіночі купе на нових маршрутах з 25 липня

Про це повідомляє Укрзалізниця.
З 25 липня Укрзалізниця розширює можливості для пасажирок, запроваджуючи жіночі купе на трьох нових маршрутах. Це рішення покликане забезпечити комфорт і безпеку жінок під час подорожей.
Жіночі купе будуть розташовані у вагоні № 5 поїздів за такими напрямками:
- № 38/37 Київ – Запоріжжя;
- № 98/97 Ковель – Київ;
- № 22/21 Львів – Харків.
У таких купе можуть перебувати лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайних.
На сьогоднішній день жіночі купе вже доступні в 15 поїздах, серед яких:
- № 1/2 Харків – Ворохта;
- № 3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- № 5/6 Запоріжжя – Ясіня;
- № 15/16 Харків – Ясіня;
- № 17/18 Харків – Мукачево (Ужгород);
- № 22/21 Львів – Харків;
- № 26/25 Одеса – Ясіня;
- № 29/30 Київ – Ужгород;
- № 38/37 Київ – Запоріжжя;
- № 41/42 Дніпро – Трускавець;
- № 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;
- № 75/76 Київ – Кривий Ріг;
- № 81/82 Київ – Чоп (Ужгород);
- № 95/96 Київ – Рахів;
- № 98/97 Ковель – Київ.
Історія запровадження жіночих купе
Нагадаємо, що з 30 червня 2023 року “Укрзалізниця” запустила жіночі купе в тестовому режимі. Це рішення було прийнято для того, щоб жінки почувалися комфортніше та безпечніше під час подорожей.
Під час пілотного періоду такі купе працювали на чотирьох рейсах: № 81 Київ – Ужгород, № 41 Дніпро – Трускавець, № 75 Київ – Кривий Ріг та № 15 Харків – Ясіня.
У листопаді 2023 року жіночі купе з’явилися ще в чотирьох поїздах: № 17/18 Харків – Ужгород, № 29/30 Київ – Ужгород, № 3/4 Запоріжжя – Ужгород та № 26/236 Одеса – Рахів.
З серпня 2024 року Укрзалізниця додала жіночі купе на ще чотирьох рейсах: № 1/2 Харків – Івано-Франківськ, № 5/6 Запоріжжя – Ясіня, № 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ та № 95/96 Київ – Рахів.
Також з 30 червня 2023 року відновила свою роботу воєнізована охорона у пасажирських поїздах, що додатково підвищує рівень безпеки.
Запит на створення жіночих, чоловічих та сімейних купе виник у 2020 році на фоні інциденту, коли у поїзді “Маріуполь-Київ” стався напад на жінку. Тоді Укрзалізниця пояснила, що не може запровадити окремі купе з ряду причин.
Цікаво, що у 2010 році компанія вже намагалася ввести таку послугу, але вона не користувалася попитом, оскільки була доступною лише в касах.
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