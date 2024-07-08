"Укрзалізниця" надасть прихисток на лаунж-зонах вокзалу та відвезе, куди потрібно усі родини, які перебували в "Охматдиті", якщо є така потреба.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

“Багато пацієнтів та родин, які перебували в “Охматдиті”, — приїжджі. Наш залізничний вокзал поруч, і УЗ прихистить та відвезе куди потрібно, всіх, хто має таку нагальну потребу”, — йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця забере автівкою або мікроавтобусом там, де потрібно (якщо потрібне медичне транспортування, треба повідомити окремо), розмістить і нагодує в лаунж-зоні на вокзалі та відправить зручним потягом, якщо потрібно додому чи на лікування в інше місце.⠀

Черговий контактний номер (24/7): +38 099 425 64 52.

“Друзі та партнери УЗ з World Central Kitchen вже на місці — забезпечують лікарів та тих, хто надає допомогу на місці, гарячим харчуванням”, — зазначили у пресслужбі.