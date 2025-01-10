Впродовж минулого року пасажири 17 218 разів звертались до залізничників із проханням знайти загублені в поїздах і на вокзалах речі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Залізничники склали топ-9 речей, що викликали найбільше здивування протягом року серед числа загублених речей. Деякі знахідки, як зазначають в Укрзалізниці, настільки несподівані, що викликають лише одне питання: “Як?!”. Отож, до списку увійшли:

Відро з яйцями. Враховуючи ціни на яйця, це дійсно болісна втрата.

Лук для стрільби. Цікаво, куди їхав той Робін Гуд і чому залишив свій головний реквізит?

Коробка з живими метеликами. Гарна новина – жоден метелик не постраждав.

Мокрий купальник у пакеті. Ну, буває…

Кіт. Так, справжній. Так, живий. Як можна забути пухнастика – загадка для нас усіх.

М’ясорубка електрична. Напевно, готувалися до грандіозного застілля, але щось пішло не так.

Діамантовий хрестик з ланцюжком – пам’ятна й дуже цінна річ.

Гаманець із $6000 – тут без коментарів.

Собача зелена куртка. Зрозуміло одне: песик дуже стильний.

У пресслужбі зауважили, що у 70% випадків загублені речі знаходяться й повертаються пасажирам.

“Обов’язково перевіряйте перед виходом з поїзда наявність цінних речей: навушників, павербанків, гаджетів, документів, гаманців, прикрас, окулярів, книг, ключів, шкарпеток, зубних щіток, шуруповертів…”, – нагадали в Укрзалізниці.