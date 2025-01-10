Про це повідомила пресслужба компанії.
Залізничники склали топ-9 речей, що викликали найбільше здивування протягом року серед числа загублених речей. Деякі знахідки, як зазначають в Укрзалізниці, настільки несподівані, що викликають лише одне питання: “Як?!”. Отож, до списку увійшли:
- Відро з яйцями. Враховуючи ціни на яйця, це дійсно болісна втрата.
- Лук для стрільби. Цікаво, куди їхав той Робін Гуд і чому залишив свій головний реквізит?
- Коробка з живими метеликами. Гарна новина – жоден метелик не постраждав.
- Мокрий купальник у пакеті. Ну, буває…
- Кіт. Так, справжній. Так, живий. Як можна забути пухнастика – загадка для нас усіх.
- М’ясорубка електрична. Напевно, готувалися до грандіозного застілля, але щось пішло не так.
- Діамантовий хрестик з ланцюжком – пам’ятна й дуже цінна річ.
- Гаманець із $6000 – тут без коментарів.
- Собача зелена куртка. Зрозуміло одне: песик дуже стильний.
У пресслужбі зауважили, що у 70% випадків загублені речі знаходяться й повертаються пасажирам.
“Обов’язково перевіряйте перед виходом з поїзда наявність цінних речей: навушників, павербанків, гаджетів, документів, гаманців, прикрас, окулярів, книг, ключів, шкарпеток, зубних щіток, шуруповертів…”, – нагадали в Укрзалізниці.
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