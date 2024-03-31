Таке рішення ухвалили після гучної історії про нацгвардійця та його службову собаку Ермі, які їхали у тамбурі, бо пес вищий аніж 45 см у холці.
Залізниця також організує соціальну кампанію, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами.
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