Таке рішення ухвалили після гучної історії про нацгвардійця та його службову собаку Ермі, які їхали у тамбурі, бо пес вищий аніж 45 см у холці.

Залізниця також організує соціальну кампанію, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами.

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