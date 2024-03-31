Зараз обіцяють створити більш "інклюзивні правила для людей із тваринами".

Таке рішення ухвалили після гучної історії про нацгвардійця та його службову собаку Ермі, які їхали у тамбурі, бо пес вищий аніж 45 см у холці.

Залізниця також організує соціальну кампанію, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами.