Регулярні рейси поїздів між Покровськом, Львовом та Києвом продовжуватимуть курсувати до 11 вересня включно.

Про це повідомили у Telegram “Укрзалізниці”.

Квитки на ці маршрути можна придбати ще два дні: до п’ятниці, 6 вересня, для рейсів зі Львова та Києва, і до суботи, 7 вересня, для рейсів з Покровська.

“Квитки можна знайти в усіх офіційних каналах продажу Укрзалізниці. Тож якщо вам слід забрати когось із Покровського району та виїхати до більш безпечних областей — просимо не зволікати. Надалі, допоки безпекова ситуація не покращиться, будуть доступні лише евакуаційні рейси із відповідною реєстрацію”, — написали на сторінці товариства”, — йдеться у повідомленні.

Приміські поїзди в регіоні продовжують курсувати, проте рішення про їхній графік ухвалюватимуть щодня залежно від ситуації, зазначили в “Укрзалізниці”.

“Всі оголошення будуть робитись по місцю на станціях відправлення”.