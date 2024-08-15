Про це пише Forbes.
АТ «Укрзалізниця» планує закупити 20 нових швидкісних поїздів «Інтерсіті» моделі Hyundai Rotem, що дозволить перевозити до 6 млн пасажирів на рік.
Наразі тривають перемовини щодо закупівлі, вартість одного поїзда становитиме близько $16 млн, а загальна вартість програми — приблизно $400 млн, включаючи обслуговування. Поїзди можуть з’явитися в Україні протягом 3-4 років.
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