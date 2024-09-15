Про це повідомила “Укрзалізниця”.
“Рейс Відень – Будапешт – Київ сьогодні скасовано. Пасажирів із квитками у Відні просимо підійти до інформаційно-сервісного пункту та отримати ваучери на безкоштовне поселення.
Рейс Київ – Будапешт – Відень прямуватиме до Будапешта.
Рейси Чоп – Відень – Чоп їдуть від кінцевої до кінцевої.
Рейси Прага – Перемишль – Прага поки що не здатні проїхати затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі. Завтра очікується човниковий рух від Праги до кордону і від Перемишля до кордону з автобусним трансфером навколо підтопленої ділянки.
Поїзди з/до Варшави, Хелма та Кошице курсують без змін та за графіком”, – йдеться в повідомленні
Пасажирів скасованого рейсу Відень – Будапешт – Київ, які перебувають у Відні, просять звернутися до інформаційно-сервісного пункту для отримання ваучерів на безкоштовне проживання.
Раніше стало відомо, що через повені залізничні оператори Польщі та Чехії були змушені тимчасово скасувати частину рейсів.
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