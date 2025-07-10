Укрзалізниця скорочує адміністративний персонал на 25% у 2025 році

Про в інтерв’ю Forbes Ukraine розповів гендиректор УЗ Олександр Перцовський.

До кінця 2025 року Укрзалізниця планує зменшити чисельність адміністративно-управлінського персоналу щонайменше на 25%. Про це повідомив генеральний директор компанії Олександр Перцовський в інтерв’ю Forbes Ukraine.

З початку 2025 року національний перевізник розпочав програму оптимізації штату під назвою “Залізна ефективність”, в рамках якої до кінця року планується скоротити понад 500 посад. Перцовський зазначив, що УЗ також пропонує офісним працівникам перейти на роботу ближче до колії, де спостерігається нестача кадрів.

У 2024 році компанію залишили понад 9 тисяч працівників, що є найбільшим показником серед українських національних компаній. Наразі дефіцит провідників, машиністів та ремонтників становить близько 20%.

Оптимізація розпочалася з найбільш неефективних підрозділів, зокрема адміністративних департаментів, чия роль зменшилася через цифровізацію. Перцовський також підкреслив, що в компанії існує надмірна кількість проміжних ланок менеджменту та дублювань управлінських функцій, які підлягають перегляду.

За словами представника середнього менеджменту УЗ, частину обслуговуючих департаментів центрального апарату планують скоротити до 50% штату.

Причини оптимізації Укрзалізниці

Перцовський зазначив, що витрати на персонал складають близько 52% від загальних витрат компанії. Згідно з консолідованою звітністю, у 2024 році ці витрати зросли майже на 14% – до 51,8 мільярда гривень, що перевищує темпи зростання доходів.

У 2024 році дохід УЗ зріс на 11% – до 104,1 мільярда гривень, але компанія зазнала збитків у розмірі 2,75 мільярда гривень, у порівнянні з прибутком у 4,9 мільярда гривень у 2023 році. За перший квартал 2025 року виторг зменшився на 22%, до 20,9 мільярда гривень, а чистий збиток зріс до 6,7 мільярда гривень.

Основною причиною падіння доходів є різке зниження попиту на вантажні перевезення, які є ключовим джерелом фінансової стабільності для національного перевізника.