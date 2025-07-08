Зміни в розкладі Укрзалізниці через шторм на Закарпатті

Про це компанія повідомила у Telegram
Укрзалізниця оголосила про зміни в розкладі пасажирських поїздів у зв’язку зі штормовими умовами, які спостерігаються на Закарпатті, а також у сусідніх країнах – Словаччині та Угорщині. Цю інформацію було опубліковано на офіційному Telegram-каналі компанії.
Згідно з повідомленням, залізничні служби Угорщини та Словаччини затримують поїзди, що прямують з Відня, Будапешта та Братислави. Пасажирів, які подорожують з Дебрецена (Угорщина) та Кошице (Словаччина), доставлятимуть до кордону на резервних автобусах, звідки їх забере поїзд Укрзалізниці.
“Час затримки і, відповідно, відправки українського рейсу буде визначено з урахуванням часу доїзду автобусів та в координації між диспетчерами трьох країн, оперативні зміни можливі в залежності від розвитку ситуації насамперед в Угорщині.”
Штормова погода також призвела до пошкодження контактної мережі в Україні, зокрема поблизу Баркасова та Сколе, що вплине на графік руху наступних поїздів:
- №9 Київ – Будапешт;
- №82 Чоп – Київ;
- №14 Солотвино – Київ;
- №38 Мукачево – Одеса;
- №749 Київ – Чоп із безпересадковими вагонами на Відень.
Для отримання актуальної інформації про розклад поїздів рекомендується звертатися до офіційного порталу Укрзалізниці.
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