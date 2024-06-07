Деякі поїзди "Укрзалізниці" тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут, щоб зменшити споживання електроенергії.

Про це повідомила пресслужба компанії.

“Зменшуємо споживання електроенергії шляхом перегляду графіка руху приміських електропоїздів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, щоб країна вистояла та уникнула блекаута, залізничники тимчасово вносять зміни до графіка руху приміських електропоїздів: упродовж червня тимчасово корегуються графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні.

Тобто деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут. При покращенні ситуації рух приміських електропоїздів буде відновлено.

Проте зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно.

Уточнити інформацію про рух електропоїздів можна у касах, довідкових службах, на офіційних сайтах УЗ та регіональних філіях.

Також “Укрзалізниця” планує реалізувати проєкти для генерації електроенергії. Йдеться про десятки об’єктів розподіленої генерації загальною потужністю до 250 МВт. Це дозволить частково покрити потреби в живленні об’єктів критичної інфраструктури “Укрзалізниці”, а також споживачів по всій Україні, які підключені до розподільчої мережі товариства.