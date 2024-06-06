Про це повідомила пресслужба “УЗ”.

“Двоповерховий електропоїзд Škoda CityElefant відправлятиметься з Києва о 14:45, Коростень 16:26-16:27, Підзамче 20:42-20:44, прибуття до Львова о 20:56. Зворотно поїзд відправлятиметься зі Львова о 08:10 із зупинкою у Підзамче 08:21-08:23, Коростень 12:31-12:32, прибуття до Києва о 14:10”, — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що поїзд відправлятиметься по середах, пʼятницях та неділях з Києва (перший рейс – 9 червня) та по понеділках, четвергах та суботах — зі Львова (перший рейс — 10 червня).

Для більш зручного доїзду, у поїзда передбачена зупинка на станції Підзамче у Львові.

Переглянути розклад руху та придбати квитки можна у застосунку “Укрзалізниці” та на оновленому вебсайті.