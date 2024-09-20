Про це йдеться у повідомленні “Укрзалізниці” на сторінці у Facebook.
“Ми зробили те, про що говорилося роками. Усі пасажири швидкісних поїздів відтепер мають доступ до Інтернету через Wi-Fi. Це було одне з пріоритетних завдань, адже в сьогоднішніх реаліях надважливо залишатися онлайн. Тож, подорожуючи, ви можете працювати, навчатися, спілкуватися з рідними та коханими. Дякую всій команді, яка нарешті зробила цей проєкт реальністю!” – зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.
Зазначається, що пасажири вказаних потягів матимуть змогу користуватися безплатним 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.
“Поки триває дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів”, – наголосили в “Укрзалізниці”.
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