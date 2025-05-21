У ніч на 21 травня в Бориспільському районі Київщини уламки російського дрона завдали шкоди житловому будинку, внаслідок чого постраждали п’ятеро осіб. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Серед постраждалих є 17-річний юнак, 3-річна дівчинка та їхня 42-річна мати, які отримали стресову реакцію. Також 13-річний син родини зазнав різаної рани стопи, а 30-річний чоловік отримав травму надбрівної дуги. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Внаслідок падіння уламків дрона було пошкоджено приватний будинок, в якому перебувала родина. В будівлі вибито вікна, а дах зазнав серйозних ушкоджень.

Влада наразі займається питанням надання тимчасового житла для постраждалої сім’ї, щоб задовольнити їхні потреби.

Крім того, в результаті атаки було пошкоджено нежитловий будинок, автомобіль, складські приміщення та господарські споруди.