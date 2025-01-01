У середу, 1 січня Росія здійснила масовану атаку дронами на Україну.

Про це повідомляє КМВА.

Зазначається, що рештки дрона впали на нежитлову забудову, а також спричинили пожежу покрівлі.

“Внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталася пожежа покрівлі нежитлової будівлі та частково зруйновано мансардний поверх п’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загорянням на площі 20 кв. м”, – зазначають у КМВА.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків зруйновано два поверхи житлового будинку.

“У житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхні поверхи. Всі служби працюють на місц”, – заявив Кличко.

Відомо про сімох постраждалих – двох з них госпіталізували.

Також він повідомив про загоряння нежитлової будівлі у Святошинському районі, у сусідній будівлі вибито вікна.

“Внаслідок падіння уламків вибиті вікна в житловому будинку в Святошинському районі, поруч з гаражами, де сталася пожежа. Також частково пошкоджена трамвайна колія”, – проінформував Кличко.

Пізніше голова Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив про двох загиблих внаслідок атаки РФ.

“На жаль, вже маємо двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким”, – констатував Ткаченко.