Про це повідомляє КМВА.
Зазначається, що рештки дрона впали на нежитлову забудову, а також спричинили пожежу покрівлі.
“Внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталася пожежа покрівлі нежитлової будівлі та частково зруйновано мансардний поверх п’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загорянням на площі 20 кв. м”, – зазначають у КМВА.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків зруйновано два поверхи житлового будинку.
“У житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхні поверхи. Всі служби працюють на місц”, – заявив Кличко.
Відомо про чотирьох постраждалих – двох з них госпіталізували.
Також він повідомив про загоряння нежитлової будівлі у Святошинському районі, у сусідній будівлі вибито вікна.
“Внаслідок падіння уламків вибиті вікна в житловому будинку в Святошинському районі, поруч з гаражами, де сталася пожежа. Також частково пошкоджена трамвайна колія”, – проінформував Кличко.