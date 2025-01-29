Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, це сталося у Дарницькому районі столиці.
Кличко зазначив, що внаслідок падіння уламків ворожих БПЛА було пошкоджено огорожу та будівлю прохідної Дарницького депо. На місці працюють екстрені служби.
“Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили”, — розповів мер столиці.
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