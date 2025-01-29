У Києві зафіксували падіння уламків російського безпілотника неподалік однієї зі станцій метро.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, це сталося у Дарницькому районі столиці.

Кличко зазначив, що внаслідок падіння уламків ворожих БПЛА було пошкоджено огорожу та будівлю прохідної Дарницького депо. На місці працюють екстрені служби.