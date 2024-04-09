Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
“Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області“, – зазначив Козицький.
За словами очільника ОВА, уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих.
Усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі, додав Максим Козицький.
Вночі 9 березня Росія обстріляла з безпілотників шість регіонів України. Усі 20 «шахедів» українські оборонці неба знищили.
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