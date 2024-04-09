Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області“, – зазначив Козицький.

За словами очільника ОВА, уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі, додав Максим Козицький.

Вночі 9 березня Росія обстріляла з безпілотників шість регіонів України. Усі 20 «шахедів» українські оборонці неба знищили.