У ніч проти неділі, 22 грудня, через падіння уламків збитого БпЛА загорівся дах 25-поверхового житлового будинку у Броварах, де мешкає український колишній чемпіон світу за версією WBC Віктор Постол.

Про це він сказав у коментарі для сайту “Чемпіон”.

За його словами, через цю ворожу атаку він змушений був відмовитися від перегляду боксу з Усиком та Ф’юрі, аби допомогти сусідам із верхніх поверхів.

“Я щойно починав дивитися вечір боксу [Усик — Ф’юрі], як в наш будинок потрапив шахед. Тому довелося скоригувати плани. Особисто в мене все добре, я живу на нижньому поверсі, а шахед влетів на 25 поверх. Але пішов до сусідів, щоб дізнатися, чим можу допомогти. Тому бокс вже не дивився”, — сказав Постол.

Додамо, за даними поліції Київської області, на Київщині цієї ночі збиті уламки безпілотників пошкодили дві багатоповерхівки.

“В одному з будинків уламки впали на дах, спричинивши пожежу в ліфтовій шахті. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники, постраждалих немає. В іншій будівлі пошкоджено вікна та автомобіль”, — повідомили правоохоронці.