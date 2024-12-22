Про це він сказав у коментарі для сайту “Чемпіон”.
За його словами, через цю ворожу атаку він змушений був відмовитися від перегляду боксу з Усиком та Ф’юрі, аби допомогти сусідам із верхніх поверхів.
“Я щойно починав дивитися вечір боксу [Усик — Ф’юрі], як в наш будинок потрапив шахед. Тому довелося скоригувати плани. Особисто в мене все добре, я живу на нижньому поверсі, а шахед влетів на 25 поверх. Але пішов до сусідів, щоб дізнатися, чим можу допомогти. Тому бокс вже не дивився”, — сказав Постол.
Додамо, за даними поліції Київської області, на Київщині цієї ночі збиті уламки безпілотників пошкодили дві багатоповерхівки.
“В одному з будинків уламки впали на дах, спричинивши пожежу в ліфтовій шахті. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники, постраждалих немає. В іншій будівлі пошкоджено вікна та автомобіль”, — повідомили правоохоронці.
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