Аліса Вайдель

Про це пише видання Zeit.

Делегати AfD одноголосно обрали лідера партії Алісу Вайдель своїм кандидатом на посаду канцлера Німеччини на партійній конференції у Ризі. 

“Вона майбутній канцлер. Тепер нам потрібно залишити позаду позначку 20 відсотків і продовжувати рухатися вперед”, сказав німецький політик і засновник партії AfD Тіно Хрупалла.

Лідерка Аліса Вайдель протягом багатьох років була однією із найвідоміших осіб в партії “Альтернатива для Німеччини”. Відомо, що 45-річна Вайдель є першою відкритою гомосексуальною жінкою, яка очолює політичну партію, що спрямована на підтримку традиційного образу сім’ї й виступає проти одностатевих шлюбів. Жінка виховує двох синів зі своїм партнером у Швейцарії.

До політичної кар’єри Вайдель працювала у компаніях Goldman Sachs і Allianz Global Investors, а також виконувала обов’язки бізнес-консультанта.

Політологи вважають, що її унікальний досвід може зробити її привабливою для поміркованих виборців.