Про це пише видання Zeit.
Делегати AfD одноголосно обрали лідера партії Алісу Вайдель своїм кандидатом на посаду канцлера Німеччини на партійній конференції у Ризі.
“Вона майбутній канцлер. Тепер нам потрібно залишити позаду позначку 20 відсотків і продовжувати рухатися вперед”, — сказав німецький політик і засновник партії AfD Тіно Хрупалла.
Лідерка Аліса Вайдель протягом багатьох років була однією із найвідоміших осіб в партії “Альтернатива для Німеччини”. Відомо, що 45-річна Вайдель є першою відкритою гомосексуальною жінкою, яка очолює політичну партію, що спрямована на підтримку традиційного образу сім’ї й виступає проти одностатевих шлюбів. Жінка виховує двох синів зі своїм партнером у Швейцарії.
До політичної кар’єри Вайдель працювала у компаніях Goldman Sachs і Allianz Global Investors, а також виконувала обов’язки бізнес-консультанта.
Політологи вважають, що її унікальний досвід може зробити її привабливою для поміркованих виборців.
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