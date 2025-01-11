Аліса Вайдель була одноголосно обрана кандидатом від ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” на посаду канцлера. Вона хоче одержати на виборах понад 20 відсотків.

Про це пише видання Zeit.

Делегати AfD одноголосно обрали лідера партії Алісу Вайдель своїм кандидатом на посаду канцлера Німеччини на партійній конференції у Ризі.

“Вона майбутній канцлер. Тепер нам потрібно залишити позаду позначку 20 відсотків і продовжувати рухатися вперед”, — сказав німецький політик і засновник партії AfD Тіно Хрупалла.

Лідерка Аліса Вайдель протягом багатьох років була однією із найвідоміших осіб в партії “Альтернатива для Німеччини”. Відомо, що 45-річна Вайдель є першою відкритою гомосексуальною жінкою, яка очолює політичну партію, що спрямована на підтримку традиційного образу сім’ї й виступає проти одностатевих шлюбів. Жінка виховує двох синів зі своїм партнером у Швейцарії.

До політичної кар’єри Вайдель працювала у компаніях Goldman Sachs і Allianz Global Investors, а також виконувала обов’язки бізнес-консультанта.

Політологи вважають, що її унікальний досвід може зробити її привабливою для поміркованих виборців.